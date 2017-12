Pacers vencem Heat nos playoffs da NBA Depois de perder o treino da manhã por conta de uma enxaqueca, Ron Artest marcou 25 pontos e foi o grande destaque da noite em Indianápolis, quando o time da casa, o Indiana Pacers, derrotou o Miami Heat por 94 a 81 e abriu com vitória a série melhor-de-sete-partidas da fase semi-final dos playoffs da Conferência Leste da liga norte-americana de basquete, a NBA. Os Pacers chegaram a liderar por 23 pontos de diferença no terceiro quarto, seguraram o ritmo no fim do jogo, mas ainda assim os visitantes da Flórida não puderam encostar no marcador. O próximo jogo da série será neste sábado à noite, também em Indianápolis. Na noite desta sexta-feira, o confronto dos playoffs da NBA será entre Detroit Pistons e New Jersey Nets, em Detroit, também pela Conferência Leste. Os Pistons venceram o primeiro jogo da série por 78 a 56.