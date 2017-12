Pacers vencem Kings: 116 a 104 Al Harrington marcou 22 pontos e Reggie Miller mais 22 na vitória do Indiana Pacers sobre o Sacramento Kings por 116 a 104 ontem à noite. Os Kings chegaram a ter uma vantagem de 10 pontos no terceiro período, mas os Pacers bloqueraram o ataque do time de Indiana e responderam com 25 pontos. Peja Stojakovic foi o cestinha do Sacramento Kings e marcou 36 pontos.