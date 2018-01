Pacers vencem Knicks em Nova York O Indiana Pacers venceu for a de casa o New York Knicks por 109 a 93 e garantiu a vantagem de jogar em seu campo a primeira fase dos playoffs da NBA. Com a vitória, os Pacers empataram com o Philadelphia Sixers na quarta colocação da Conferência Leste, com 47 vitórias e 34 derrotas. Os Sixers foram derrotados esta noite pelo Chicago Bulls por 115 a 106. Para o New York, a partida foi a despedida da temporada. Os Knicks terminaram com 37 vitórias e 45 derrotas. Em relação ao ano passado, a equipe conseguiu sete vitórias a mais. É a 15ª vez que os Knicks não passam para a fase decisiva da NBA. Outros resultados desta terça: Miami 103 x 99 Toronto Houston 97 x 86 Memphis Portland 120 x 102 Phoenix L.A. Lakers 126 x 104 Denver