Pacers vencem o líder Pistons Jermaine O´Neal e Ron Artest lideraram a vitória do Indiana Pacers sobre o Detroit Pistons por 98 a 92, nesta sexta-feira, em Michigan (EUA). O? Neal fez 29 pontos e Artest anotou 20. É a quarta vitória dos Pacers nas últimas cinco partidas. O resultado deixa o Indiana mais próximo do líder Detroit na Divisão Central. Os Pacers têm 45 vitórias e 31 derrotas e os Pistons somam 47 vitórias e 28 derrotas. As duas equipes já garantiram vaga nos playoffs da NBA. Outros resultados desta sexta: Houston 88 x 79 Philadelphia San Antonio 124 x 98 Toronto New Jersey 99 x 83 Miami Sacramento 93 x 92 Boston L.A. Lakers 102 x 101 Memphis Milwaukee 95 x 93 Cleveland New York 94 x 92 Utah Portland 122 x 100 Golden State Seattle 101 x 93 L.A. Clippers