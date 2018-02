Pacers vencem Suns em Indianápolis O Indiana Pacers venceu neste domingo o Phoenix Suns por 92 a 81, em Indianápolis (EUA), e manteve a quarta posição da Conferência Leste, com 43 vitórias e 30 derrotas. Jermaine O´Neal e Ron Artest foram os destaques dos Pacers. O?Neal fez 24 pontos e Artest, 20. Para o Phoenix, a derrota coloca em risco a classificação para a próxima fase da NBA. A equipe tem 38 vitórias e 35 derrotas e está empatado com o Houston Rockets na oitava posição da Conferência Oeste. Mas apenas o Golden State Warriors, com 36 vitórias, e o Seattle SuperSonics, que derrotou o Los Angeles Lakers por 119 a 98 e soma 35 vitórias, ameaçam a vaga do Phoenix. Leste - Pela Conferência Leste, Washington Wizards e Milwaukee Bucks continuam na briga pela oitava vaga. Os Wizards foram supreendidos pelo Denver Nuggets, que tem a segunda pior campanha da temporada. O time do pivô brasileiro Nenê venceu por 88 a 72. Já os Bucks se deram melhor contra o Miami Heat. A equipe venceu em casa por 109 a 87. Agora, o Milwaukee está na oitava colocação, com 35 vitórias e 39 derrotas e o Washington vem em seguida, com 34 vitórias e 39 derrotas. Correndo por fora vem o New York Knicks, que tropeçou esta noite diante do Toronto Raptors por 95 a 86, em Toronto. Outros resultados deste domingo: Dallas 119 x 95 Minnesota San Antonio 92 x 90 New Orleans Detroit 99 x 88 Sacramento L.A. Clippers 102 X 100 Memphis