Pacers x Pistons termina em pancadaria Terminou em pancadaria a principal partida da noite desta sexta-feira na liga norte-americana de basquete, a NBA. Detroit Pistons, atual campeão da liga, e Indiana Pacers, faziam um jogo aparentemente tranqüilo até que, quando faltavam apenas 45,9 segundos para o final e os Pacers venciam por 97 a 82, Ron Artest, do Indiana, fez uma falta dura em Ben Wallace, do Detroit. Wallace decidiu tirar satisfações com Artest e uma briga generalizada começou, envolvendo todos os jogadores das duas equipes. Mas a coisa esquentou mesmo quando um torcedor dos Pistons resolveu jogar um copo cheio de água em Artest, que partiu para cima do infeliz. A partir daí, jogadores dos Pacers e torcedores dos Pistons iniciaram uma verdadeira batalha campal. Os juízes decidiram dar a partida por encerrada, mas o quebra-quebra continuou, com os torcedores jogando cerveja, gelo e pipoca nos jogadores do Indiana e estes revidando com socos e pontapés. Um locutor do ginásio tentava informar que o jogo estava encerrado e suplicava aos torcedores para parar de atirar objetos. Larry Brown, técnico do Detroit, declarou: ?esse é o espetáculo mais horroroso que eu já vi em toda minha carreira na NBA, como jogador e como treinador?. Esta foi a primeira vez que as duas equipes se enfrentaram desde a decisão do título da Conferência Leste da NBA na temporada passada, quando Detroit bateu Indiana por 4 a 2 na série melhor-de-sete partidas, antes de prosseguir para conquistar o título da NBA. Confira os demais resultados da noite: Toronto Raptors 94 x 101 Seattle SuperSonics Boston Celtics 84 x 92 San Antonio Spurs Miami Heat 107 x 105 Utah Jazz (na prorrogação) Dallas Mavericks 103 x 101 New York Knicks Denver Nuggets 99 x 81 Chicago Bulls Phoenix Suns 107 x 102 Los Angeles Lakers Portland TrailBlazers 110 x 98 Milwaukee Bucks Sacramento Kings 107 x 105 Memphis Grizzlies