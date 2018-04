Palmeiras confirma manutenção da equipe de basquete profissional

SÃO PAULO - O Palmeiras colocou fim nesta segunda-feira à incerteza sobre a manutenção do time de basquete profissional. Durante a tarde, o presidente Paulo Nobre anunciou uma parceria com a Academia Store, loja oficial palmeirense, administrada pela Meltex, e o clube será representado na edição 2013/2014 do Novo Basquete Brasil (NBB). O contrato tem duração de um ano e a empresa investirá R$ 2,5 milhões.

"Já tinha dito que esportes olímpicos no Palmeiras andavam pelas próprias pernas ou não teria mais. O Palmeiras não tinha como manter sem ser assim. Essa diretoria não trabalha fazendo alarde. Sabíamos das nossas necessidades e trabalhamos com o intuito de manter a equipe de basquete. Estávamos quase no prazo para confirmar se iríamos ou não participar da competição quando a Meltex, que é nossa parceira nas lojas do clube, se mostrou interessada em patrocinar o time de basquete", disse Paulo Nobre.

Foram algumas semanas de indecisão, o que rendeu até protesto da torcida palmeirense, que exigia a manutenção da equipe. "Se todos os palmeirenses estavam chateados com o fim do basquete, imagine eu, como palmeirense. Estava ainda mais por ser na minha gestão. o que valia para o basquete, vale para todos os outros esportes. O que não caminhar com as próprias pernas, vai fechar as portas", comentou o presidente.

Paulo Nobre admitiu que o basquete profissional esteve muito perto de ser extinto e que isso aconteceria se não fosse a aparição desta parceria. O dirigente, no entanto, negou que já tivesse desistido do caso. "A tônica dessa diretoria é de nunca desistir até que tenha chance. Queria dar os parabéns para a diretoria e a Meltex, que vai ficar satisfeita em entrar no Palmeiras e neste esporte."

O presidente palmeirense ainda revelou que até recebeu algumas ofertas de parceria, mas que estas empresas buscavam aproveitar o time de futebol para expor suas marcas. "Algumas empresas apareceram interessadas, mas iriam anunciar no futebol e mandar o dinheiro para o basquete. Isso eu não aceito."

Na temporada 2012/2013, o Palmeiras sofreu com a falta de um grande investidor e passou quase todo o primeiro turno do NBB na zona de rebaixamento. Na segunda parte do campeonato, no entanto, reagiu, cativou a torcida, que passou a lotar o ginásio, e quase se classificou para a fase seguinte, terminando em 13.º - os 12 primeiros garantiam sequência no torneio.