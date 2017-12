Panamá surpreende e vence Argentina A seleção do Panamá se transformou na principal surpresa da primeira rodada da segunda fase da Copa América de basquete masculino, que está sendo realizada em Santo Domingo, na República Dominicana. Na tarde desta terça-feira, os panamenhos venceram a Argentina por 89 a 84. O torneio classifica quatro para o Mundial do Japão, marcado para o ano que vem. A seleção do Brasil estréia nesta fase diante do Uruguai.