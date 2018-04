Panela de Pressão reabre nesta segunda Há 500 dias fechado, o ginásio Panela de Pressão de Bauru volta a receber nesta segunda um jogo do Campeonato Paulista Masculino de Basquete. Após um ano licenciado, o time de Bauru conseguiu o patrocínio da Sukest, uma fábrica de sucos e balas, e volta a competir na temporada. O Sukest/Bauru enfrentará o Conti/Assis, às 20 horas. No mesmo horário, em São Paulo, o Pinheiros joga com o Corinthians/Mogi, no seu ginásio. As duas equipes dividem a terceira colocação do Grupo B.