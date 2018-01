Para Lula e Grego, Nenê pode voltar O ala/pivô Nenê Hilário, do Denver Nuggets, não está fora dos planos do técnico Lula Ferreira, mas terá de deixar qualquer tipo de vaidade de lado se quiser defender a seleção brasileira no Campeonato Mundial de 2006, no Japão. O jogador da NBA causou polêmica ao pedir dispensa da 5.ª edição da Copa América, conquistada há poucos dias, como forma de protesto contra a administração da Confederação Brasileira de Basquetebol (CBB). ?O Brasil tem estrelas, mas não estrelismo. Não tive problemas de indisciplina nem de relacionamento com o atual grupo campeão. Não havia vaidade, ninguém pensava somente em si?, declarou o treinador, para em seguida prosseguir falando sobre Nenê: ? Ele é um jogador de ponta e tem capacidade de estar na seleção.? Lula Ferreira, porém, deixou bem claro ontem que abre mão de qualquer craque em favor da união do elenco. ?Todos tinham o mesmo pensamento: ser campeão. Havia sintonia?, disse o técnico, durante coletiva no Rio. ?O título da Copa América não veio por acaso. A seleção tinha brilho nos olhos.? O presidente da CBB, Gerasime Bozikis, o Grego, fez suas as palavras de Lula Ferreira. ?Não há nada pessoal entre a gente. Isso não existe. O Nenê é um grande jogador e, se houver mudança de postura, as portas estarão abertas para ele?, afirmou o dirigente. Antes da Copa América, Nenê chegou a declarar que faltava profissionalismo à confederação. Grego, no entanto, evitou alimentar mais polêmica. ?O Nenê enviou um ofício à CBB antes da competição, agradecendo pela convocação, mas dizendo que preferia descansar devido à cansativa temporada da NBA. Ele, inclusive, nos desejou boa sorte.?