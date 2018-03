Paraná bate Vasco no basquete O Paraná saiu na frente na decisão do Campeonato Nacional Feminino de Basquete ao derrotar hoje o Vasco por 100 a 98, em São José dos Pinhais. O segundo jogo será segunda-feira, no Rio. A série melhor-de-cinco está 1 a 0 para o time paranaense. Quem fizer 3 a 0 será o campeão. No próximo dia 10, quinta-feira, o jogo será outra vez no Rio. As partidas seguintes estão previstas para o dia 12, sábado, em São José dos Pinhais, e dia 14, no Rio.