Paraná está na final do basquete O Paraná venceu Santo André por 72 a 70, nesta quarta-feira à noite, e se classificou para a final do Campeonato Brasileiro Feminino de basquete. A partida, a terceira da série melhor-de-cinco foi disputada no Ginásio Ney Braga, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A equipe paranaense já havia vencido as duas outras partidas, uma em casa e a outra no ginásio adversário. O adversário na disputa pelo título sairá do confronto entre Vasco e Ourinhos, que vai sendo vencido por 2 a 1 pelo time carioca. A segunda vitória do Vasco aconteceu na noite desta quarta-feira, no Rio de Janeiro: 98 a 79. A quarta partida da série será disputada no sábado, às 18h30, no ginásio Monstrinho de Ourinhos. Uma nova vitória classifica o Vasco.