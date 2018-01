Paraná vence Santo André no basquete O Paraná venceu o Santo André, por 93 a 77, na primeira partida do playoff da semifinal do Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino. O jogo aconteceu hoje à tarde, no Ginásio Pedro Dell´Antônia, em Santo André. A cestinha da partida, apesar da derrota, foi a ala Vivian, do Santo André, com 22 pontos. Agora, os dois times voltam a se enfrentar na segunda-feira e na quarta-feira, no Paraná. Caso o Santo André vença pelo menos um jogo, a quarta partida acontece novamente na casa do time paulista. O jogo desta segunda-feira terá transmissão ao vivo pela Globosat, a partir das 20h.