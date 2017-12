Parker, campeão da NBA, reflete força européia

O basquete europeu voltou a conquistar uma grande vitória individual na NBA, com o armador francês Tony Parker, do San Antonio Spurs, recebendo o prêmio de MVP (jogador mais valioso) das finais. O Spurs se tornou campeão ao fechar a série decisiva contra o Cleveland Cavaliers por 4 a 0, com uma vitória por 83 a 82 no quarto jogo. Parker, de 25 anos, tornou-se o primeiro jogador europeu a conseguir o prêmio de MVP das finais da NBA. Na sua primeira série final, em 2003, contra o New Jersey Nets, não chegou a convencer. A cada dia mais jogadores europeus e de outras regiões do mundo fazem sucesso na NBA. Na temporada regular, o MVP havia sido o ala alemão Dirk Nowitzki, do Dallas Mavericks. Mas os norte-americanos começaram a sentir que a presença dos astros estrangeiros não ajudou a aumentar o interesse pelo basquete profissional nos Estados Unidos. Os piores índices de audiência de televisão na história das finais da NBA refletem a crise do basquete profissional norte-americano. Mas Parker foi sem discussão o melhor das finais. Ele superou inclusive o astro de sua equipe, o ala Tim Duncan, que tinha ganho os três prêmios de MVP nos títulos anteriores conseguidos pelo Spurs (1999, 2003 e 2005). "É um sonho que se tornou realidade. Toda a equipe me ajudou a conseguir esse troféu, é algo incrível", disse Parker. Ele terminou o quarto jogo com 24 pontos (10 de 14 arremessos de quadra, sendo dois de três pontos), sete rebotes e uma assistência. Nos quatro jogos da série, sua média foi de 24,5 pontos e 57% de acerto nos arremessos de quadra. Nowitzki também fez história ao ser o primeiro jogador europeu a conquistar o prêmio de MVP da liga. Jogadores mais valiosos nas finais da NBA: 2007 - Tony Parker (San Antonio) 2006 - Dwyane Wade (Miami) 2005 - Tim Duncan (San Antonio) 2004 - Chauncey Billups (Detroit) 2003 - Tim Duncan (San Antonio) 2002 - Shaquille O´Neal (L.A. Lakers) 2001 - Shaquille O´Neal (L.A. Lakers) 2000 - Shaquille O´Neal (L.A. Lakers) 1999 - Tim Duncan (San Antonio) 1998 - Michael Jordan (Chicago) 1997 - Michael Jordan (Chicago) 1996 - Michael Jordan (Chicago) 1995 - Hakeem Olajuwon (Houston) 1994 - Hakeem Olajuwon (Houston) 1993 - Michael Jordan (Chicago) 1992 -Michael Jordan (Chicago) 1991 - Michael Jordan (Chicago) 1990 - Isiah Thomas (Detroit) 1989 - Joe Dumars (Detroit) 1988 - James Worthy (L.A. Lakers) 1987 - Magic Johnson (L.A. Lakers) 1986 - Larry Bird (Boston) 1985 - Kareem Abdul-Jabbar (L.A. Lakers) 1984 - Larry Bird (Boston) 1983 - Moses Malone (Philadelphia) 1982 - Magic Johnson (L.A. Lakers) 1981 - Cedric Maxwell (Boston) 1980 - Magic Johnson (L.A. Lakers) 1979 - Dennis Johnson (Seattle) 1978 - Wes Unseld (Washington) 1977 - Bill Walton (Portland) 1976 - Jo Jo White (Boston) 1975 - Rick Barry (Golden State) 1974 - John Havlicek (Boston) 1973 - Willis Reed (Nueva York) 1972 - Wilt Chamberlain (L.A. Lakers) 1971 - Kareem Abdul-Jabbar (Milwaukee) 1970 - Willis Reed (New York) 1969 - Jerry West (L.A. Lakers)