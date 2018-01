Parker coloca Spurs em vantagem contra o Nuggets pela NBA O armador francês Tony Parker fez 21 pontos e comandou o San Antonio Spurs na vitória de 96 a 91 sobre o Denver Nuggets, neste sábado. O resultado deu ao time do Texas a vantagem de 2 a 1 no playoff entre as duas equipes, válida pela Conferência Oeste da NBA. O segundo melhor jogador do Spurs foi o ala Tim Duncan, com 20 pontos e 13 rebotes, enquanto o ala-armador argentino Manu Ginóbili marcou outros 19. O Nuggets foi comandado pelo ala Carmelo Anthony, com 28 pontos, seguido do armador Allen Iverson, com 20. O ala-pivô brasileiro Nenê apareceu como terceiro melhor cestinha, com 18 pontos em 37 minutos na quadra, além de sete rebotes e três assistências. O quarto jogo acontece nesta segunda-feira, no Pepsi Center de Denver, mesmo palco da partida deste sábado. Curiosamente, o Nuggets venceu como mandante apenas 23 de seus 41 jogos durante a temporada regular - o sétimo pior registro em casa na história.