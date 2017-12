Parker e Ginóbili comandam vitória do Spurs sobre o Dallas O American Airlines Center recebeu o primeiro grande duelo da nova temporada da NBA, e viu a derrota do Dallas Mavericks, atual vice-campeão, para o San Antonio Spurs, que contou com o armador francês Tony Parker e o ala-armador argentino Emanuel Ginóbili para se vingar da eliminação na temporada passada e vencer por 97 a 91. O Spurs, campeão em 2004-2005, mostrou que é mais uma vez um forte candidato ao título. Parker, com 19 pontos, cinco deles em lances livres convertidos nos últimos 34 segundos, e Ginóbili, com 16, ajudaram a sair de uma desvantagem de 10 pontos no último quarto. Ginóbili, em 26 minutos, acertou 6 de 12 arremessos de quadra (1 de 2 de três pontos) e 3 de 5 lances livres, deu cinco assistências, capturou quatro rebotes, recuperou duas bolas e deu um toco. O ala Tim Duncan anotou 13 pontos, 10 rebotes, quatro assistências e uma roubada de bola. O ala alemão Dirk Nowitzki, com 21 pontos e 11 rebotes, voltou a ser o líder do Mavericks, mas desta vez não superou o melhor jogo de conjunto do Spurs. Josh Howard ajudou com 20 pontos, seis rebotes e quatro assistências. Em Los Angeles, o veterano armador Sam Cassell, com 35 pontos, inclusive dois lances livres a 12 segundos do fim, garantiu a vitória do Los Angeles Clippers por 96 a 95 sobre o Denver Nuggets. Cassell acertou 13 de 24 arremessos de quadra, sendo 2 de 4 de três pontos. Além disso, converteu seus sete lances livres. Ele também pegou seis rebotes e deu seis assistências, em 36 minutos de jogo. O ala brasileiro Nenê jogou pela primeira vez desde que sofreu uma lesão, no início da temporada passada. Ele marcou 10 pontos (5 de 7 arremessos de quadra) e pegou sete rebotes para o Nuggets, em 15 minutos.