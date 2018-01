Patrick Ewing encerra carreira na NBA Aos 40 anos, 17 deles na NBA, o pivô Patrick Ewing decidiu encerrar a carreira. O jamaicano naturalizado norte-americano é um dos maiores nomes da história do New York Knicks, além de ter sido eleito para a lista dos 50 melhores jogadores de todos os tempos da liga norte-americana de basquete e de ter feito parte do primeiro ?Dream Team?, ao lado de Michael Jordan, Magic Johnson e Larry Bird, que conquistou a medalha de ouro na Olimpíada de Barcelona, em 1992 - venceu também nos Jogos Olímpicos de 1984, em Los Angeles, ainda como universitário. Sua grande frustração: não ter ganho o título da NBA. Apesar de ter anunciado o fim da carreira, nesta terça-feira, Ewing não irá se afastar do basquete. Ele será o assistente-técnico do Washington Wizards, equipe de Michael Jordan. ?É hora de fazer outra coisa. Foi uma experiência magnífica. Lamento muito não ter ganho um campeonato como profissional. É algo que me falta, mas estou tranqüilo?, disse. Dos seus 17 anos na NBA, Ewing passoy 15 no Knicks. Pela equipe de Nova York, ele conseguiu média de 22,8 pontos e 10,4 rebotes por jogo. Foi lá também que ele chegou mais perto do título da liga. Na final de 1994, perdeu na última partida da série melhor-de-sete contra o Houston Rockets. Já no final da carreira, Ewing disputou a temporada de 2000 pelo Seattle SuperSonics e a de 2001 pelo Orlando Magic. Ambas sem muito brilho. Mas nada que diminuísse a sua grande carreira. No total, ele marcou 24.815 pontos na NBA, 13ª melhor marca da história, e ainda pegou 11.606 rebotes. Só no Knicks, o pivô é o líder histórico em pontos marcados (23.665), rebotes (10.759), roubos de bola (1.061), tocos (2.758) e partidas disputadas (1.039).