Paul Pierce faz cesta decisiva para o Wizards; Grizzlies segura o Warriors

Foi a segunda noite seguida que um jogo do mata-mata da NBA foi decidido no estouro do cronômetro. Na sexta, foi de Derrick Rose o arremesso que deu a vitória ao Chicago Bulls sobre o Cleveland Cavaliers.

O lance de Paul Pierce neste sábado foi parecido. O ala, que havia entrado só para o último ataque do jogo, tentou arremesso em meio à marcação de dois atletas. A bola bateu na tabela quando esta já estava acesa (indicando que o tempo de jogo havia acabado) e caiu perfeita na cesta. Dois pontos decisivos, para fazer 103 a 101.

A cesta no fim acabou por salvar o Wizards de levar a virada. A quatro minutos do fim do jogo, o time da casa vencia por 10 pontos (96 a 86), mas permitiu o empate em bola de três pontos de Muscala, a 14 segundos do estouro.

Democrático, o time de Washington viu cinco jogadores praticamente dividirem a pontuação: o brasileiro Nenê, Bradley Beal e Otto Porter marcaram 17 cada. Marcin Gortat colaborou com 14, enquanto Pirce fez 13. Dos cinco, só Beal não pegou entre sete e nove rebotes. Armador, ele liderou em assistências, com oito.

MEMPHIS VOLTA A SURPREENDER - Time de melhor campanha na temporada regular da NBA, o Golden State Warriors voltou a ser surpreendido pelo Memphis Grizzlies. Na noite de sábado, jogando em casa, o Grizzlies abriu 2 a 1 na série ao vencer de forma relativamente tranquila, por 99 a 89.

MVP da temporada, Stephen Curry até marcou 23 pontos, mas não fez boa partida. Bem marcado, errou 13 dos 21 arremessos de quadra que tentou. A boa defesa do Grizzlies funcionou e o melhor ataque da NBA só anotou 39 pontos no primeiro tempo de jogo. Os visitantes até se aproximaram de equilibrar o jogo no terceiro período, mas não chegaram nem perto de empatar.

Zach Randolph fez 22 pontos, enquanto Marc Gasol ajudou com "double-double" de 21 pontos e 15 rebotes. Pelo Warriors, o brasileiro Leandrinho só ficou 10 minutos em quadra, exatamente o período em que o Grizzlies deslanchou. O ala/armador foi muito mal. Sequer tentou um arremesso e saiu com três faltas.

O jogo 4 das duas séries será na segunda-feira. Wizards e Hawks voltam a jogar na capital norte-americana, enquanto a série de Grizzlies x Warriors continua em Memphis. Até agora, ninguém venceu como visitante. Na quarta e na sexta-feira, os mandos de quadra se invertem.