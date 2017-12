Paula e Oscar vão ficar longe do esporte Oscar Schmidt e Magic Paula têm algo em comum, além de serem grandes ídolos do basquete e terem integrado o grupo dos medalhistas pan-americanos, mundiais e olímpicos na festa de 70 anos da Confederação Brasileira de Basquete: por enquanto, querem ficar longe das quadras e de assuntos ligados ao esporte. Oscar, de 45 anos, que parou de jogar há seis meses, quando o Flamengo foi desclassificado do Campeonato Nacional, dedica-se à família ? ?levo a Stefani para a escola? ? e dá palestras. Paula, de 41 anos, deixou a Secretaria de Alto Rendimento do Ministério dos Esportes há menos de um mês, ?desencantada? com a política de Brasília, e ainda ?pensa no que fazer?. Em São Paulo, Paula mantém a forma correndo no Ibirapuera. ?O que houve é recente. Vou pensar antes de fazer algo com minha filosofia.? Paula deixou a secretaria por discordar da política do ministro Agnelo Queiroz e do que define como excessiva influência do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Já Oscar, o maior cestinha brasileiro de todos os tempos acha que a organização do esporte não deveria ser centralizada na CBB. Defende a criação de uma Liga independente, ?como na França, Itália, Espanha e Grécia, para fazer o campeonato principal do Brasil?. Paula admite que falou menos do que sabe, mas ficará quieta sobre questões que não pode sustentar. Ainda é elogiada por devolver o dinheiro dado pelo COB para pagar sua estadia durante o Pan-Americano. ?Na rua, me dizem: ?valeu a coragem?. Como se eu tivesse feito algo excepcional.?