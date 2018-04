Paula é selecionada para o Hall da Fama da Fiba O Brasil terá mais um representante no Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete (Fiba). Nesta segunda-feira, a entidade máxima da modalidade confirmou que a ex-jogadora Paula está entre os 12 nomes da classe de 2013, que será premiada com uma cerimônia no dia 19 de junho.