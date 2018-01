Paula repete sucesso em cargo público Desde que deixou as quadras, em fevereiro de 2000, Magic Paula recebeu vários convites de trabalho - até para ser assessora do ministro dos Esportes e Turismo, Carlos Melles. Acabou num cargo público - com salário ruim -, no qual tem de ?usar? seu nome e prestígio de campeã mundial, em 1994, e vice-campeã olímpica, em 1996, para executar suas tarefas. Paula é diretora do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, administrado pela Prefeitura de São Paulo. Quando chegou, há um ano, Paula encontrou um local sucateado e vazio - "se tivesse 150 freqüentadores, era muito". Já recuperou 60% da infra-estrutura do centro e terminou 2001 com 1.167 praticantes de esportes. Leia mais no Estadão