Paula retoma cargo no governo de SP A ex-jogadora de basquete Paula, de 42 anos, retomará a diretoria do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa na próxima segunda-feira, a convite do novo prefeito de São Paulo, José Serra (PSDB). Paula teve sua primeira experiência no cargo em 2000, na gestão Marta Suplicy (PT), e dois anos e meio depois foi atrás de um sonho maior: o Ministério do Esporte. Não deu certo, ficou apenas seis meses. Longe da política, seguiu tocando projetos pessoais, como sua clínica de estética e uma gráfica, em Piracicaba, além de um trabalho social. "Senti que havia abandonado o barco antes que ele chegasse em seu destino. Estava com saudades de atuar pelo esporte e trabalhar na formação de atletas, que é o mais importante. Estou animada", disse Paula nesta quarta-feira, após a primeira reunião no gabinete do prefeito. "Ele (Serra) não me conhecia pessoalmente. Deixei claro que meu envolvimento é só pelo esporte, e não político."