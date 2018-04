Paulista de basquete abre terceira rodada nesta quarta

O Campeonato Paulista de basquete masculino conta com sua terceira rodada a partir desta quarta-feira com três partidas, tendo como destaque o jogo entre o invicto Bauru e o São Bernardo, às 19 horas, em São Bernardo do Campo.

Com duas vitórias, o Bauru chega como favorito, mas terá de tomar cuidar com o São Bernardo, que joga em casa. "Tenho certeza que será um jogo duríssimo, pois assistimos às partidas da Metodista/São Bernardo e estudamos o estilo deles. Nosso time ainda está tentando readquirir o melhor entrosamento e para nossos objetivos neste estadual é muito importante vencer esse desafio", analisa o ala Fernando Fischer, do Bauru.

Para a partida, o São Bernardo conta com seu mais novo reforço: o ala/armador Tiago Veiga, ex-Paulistano. O jogador ainda depende de liberação de sua inscrição para participar.

Outro invicto que entra em quadra nesta quarta é o Paulistano, que encara o Santo André às 20 horas, na casa do adversário. Apesar de não contar com o pivô Bruno Fiorotto, que foi para o Tenerife, o time paulistano é o favorito. "O Santo André é uma equipe com características ofensivas e com um grande volume de jogo, por isso temos que impor o nosso ritmo, com boa defesa, ritmo intenso e muita consistência no ataque", afirma o técnico João Marcelo Leite.

A última partida do dia será entre Sorocaba e Rio Claro, às 20 horas, em Sorocaba. O time rio-clarense vem de uma boa vitória diante do Assis, o que lhe dá a condição de favorito.

Ao Sorocaba cabe a busca pelo entrosamento da equipe com a vinda do ala Rodrigo Martins, ex-Paulistano, que chega para fechar o elenco. "Vamos enfrentar um dos favoritos e o nosso time está trabalhando em busca do melhor entrosamento, pois alteramos muitas peças e a tendência é de crescimento ao longo da competição", disse o técnico do Sorocaba, Rinaldo Rodrigues.