Paulista de basquete com quatro jogos neste sábado

A quarta rodada do Campeonato Paulista de basquete masculino tem início neste sábado com quatro jogos, e o Americana Basketball tenta sua reabilitação diante do Palmeiras/Lupo/Araraquara, às 17 horas, em Americana.

"A expectativa é boa, já que vencemos o último jogo em Piracicaba, mas sempre é difícil atuar fora de casa e Americana vem jogando bem, conseguindo uma média de pontos melhor do que a nossa. O time está pegando ritmo, visto que o Neto se recuperou satisfatoriamente do tornozelo e já está conseguindo jogar bem", comenta Marco Aurélio Pegolo, o Chuí, técnico do Araraquara, que não contará com o ala Júlio Toledo, que ficará duas semanas de fora, devido a uma contusão muscular na panturrilha da perna direita.

Em contrapartida, o time do técnico Chuí acertou com o norte-americano Delano Thomas, de 28 anos, que estava no basquete norueguês. "O Delano Thomas joga na posição 4, tem 2m02 de altura e é atlético. Com certeza vai melhorar o time nos passes e também nos rebotes", analisa Chuí. O atleta, no entanto, joga apenas a partir da próxima rodada.

Outro jogo deste sábado será entre a Metodista/São Bernardo (2.ª colocada) e o Pinheiros/Sky (12º colocado), que somam vitórias em seus últimos jogos. A partida acontece às 17 horas, em São Bernardo. "Temos que fazer o mesmo que realizamos no duelo contra Bauru, aproveitando o fator casa, já que estamos invictos atuando ao lado da nossa torcida", comenta Tiago Veiga, contratado recentemente pela Metodista/São Bernardo.

O Amigão/Andorinha/AMEA/Assis (8º colocado) e a APABA/Santo André (12.ª colocada) buscam a recuperação em duelo que será disputado às 20 horas, enquanto Rio Claro também quer a reabilitação recebendo a visita do invicto São José Basketball/Unimed/Vinac, também às 20 horas.