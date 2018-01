Paulista de basquete começa amanhã O Campeonato Paulista Masculino de Basquete começa neste sábado, com a realização de seis jogos. O grande destaque da competição é o COC/Ribeirão Preto, atual bicampeão estadual e dono de uma invencibilidade que já dura 40 partidas. Na estréia, o COC enfrenta o caçula Conti/AMEA/Assis, em Ribeirão Preto, a partir das 18 horas. "Os adversários vêm para ganhar e teremos que lutar contra a vontade de todos eles e mostrar nossa capacidade em quadra", avisou o técnico Lula Ferreira, que também dirige a seleção brasileira. O time de Ribeirão manteve seus principais jogadores, como Nezinho, Alex e Renato. As novidades são as chegadas do pivô Lucas Tischer e do armador Edvar Júnior. Além do COC/Ribeirão, outros favoritos ao título estadual são Uniara/Araraquara, Corinthians/Mogi e Franca. A Uniara, que perdeu as duas últimas finais para o COC/Ribeirão, estréia fora de casa, contra o Paulistano/UniFMU. O time de Araraquara, ainda sob o comando de Tom Zé, perdeu o armado Arnaldinho, mas manteve Pipoka, André Bambu e Luís Fernando. O time de Franca, que aposta nos veteranos Chuí, Edu Mineiro, Demétrius, Fernando Minucci e Macetão, joga a primeira em Santo André. Já o Mogi, que acertou uma parceria com o Corinthians, estréia em Limeira, contra a Winner. Nos outros dois jogos da primeira rodada: A Hebraica/Blue Life x Associação Jauense e Habib´s/Casa Branca x Pinheiros. O São Caetano folga neste sábado.