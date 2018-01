Paulista de Basquete começa amanhã Duas partidas abrem neste sábado o Campeonato Paulista Feminino de Basquete. O destaque é o clássico do ABC: Santo André x Santa Maria/São Caetano, às18 horas, em Santo André. O Santo André, comandado por Laís Elena, contratou a ala/pivô Patrícia, que já defendeu o time, e a armadora Katynha, que jogou o último Nacional pelo São Caetano. A exemplo de Laís, o técnico do São Caetano (Norberto Silva, o Borracha) também aposta em um torneio equilibrado. Ele aponta o time de Ourinhos, atual campeão brasileiro, como favorito ao título. O outro jogo do dia será realizado no mesmo horário. SME/Ribeirão Preto e Unimep/Ahmpla/Selam fazem o duelo de ?caçulas? da competição, no ginásio da Cava do Bosque, em Ribeirão Preto.