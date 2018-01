Paulista de basquete tem semifinal amanhã A primeira batalha de um dos playoffs semifinais do Campeonato Paulista de Basquete Masculino começa neste domingo, às 16h15, em Mogi das Cruzes. O Franca, que ficou em segundo lugar na fase de classificação e precisou de cinco jogos para eliminar o Winner/Limeira nas quartas-de-final, enfrentará o Mogi/Corinthians. A outra série, também em melhor-de-cinco, começa na segunda-feira e será disputada entre o atual bicampeão COC/Ribeirão e a Uniara/Fundesport, vice-campeã duas vezes, em Araraquara. "Ninguém pode esperar vida fácil daqui pra frente", afirma o técnico do Franca, Daniel Wattfy. Seu time, por ter feito a segunda melhor campanha na fase de classificação, tem a vantagem de poder atuar três vezes em casa. Porém, é a equipe que menos tempo teve para descansar no final do ano. "Pode ajudar ou atrapalhar, é difícil dizer", diz Wattfy. O time-base de Franca será formado por Demétrius, Fernando Minuci, Fernando Penna, Macetão e Fabião. A parada no final de ano foi boa para o armador Demétrius, que se recuperou de torção no tornozelo. Pelo time de Mogi das Cruzes, o técnico Carlos Rodrigues deverá ter, além do apoio da torcida, Fúlvio, Farofa, Brent, Murilo e Josuel. O Mogi/Corinthians ficou em terceiro lugar na primeira fase. Nos dois confrontos entre as equipes, uma vitória para cada. "Estamos repassando as jogadas, posicionamentos e, é lógico, como atua o adversário em seu sistema tático individual", revela o técnico de Mogi.