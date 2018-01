Paulista: Limeira vai à final inédita O Limeira está pela primeira vez em sua história na final do Campeonato Paulista de basquete masculino após vencer o quinto e último confronto contra o Franca, por 81 a 77, em Limeira (SP), nesta quinta-feira. O jogo foi bastante disputado, chegando a ficar empatado em diversos momentos. Porém, faltando menos de um minuto, o Limeira conseguiu abrir 75 a 73 e conseguiu ampliar o placar até o final da partida. A vitória deixou todos emocionados. O técnico Zanon, desabafou: ?Para mim não tem emoção maior (chegar à final). Quando eu estava no Ribeirão, um cara do alto escalão disse que a gente amarelou numa decisão. Isso é para ele. Mostramos para muita gente que basquete é diferente. Há três anos e meio eu planejava um negócio desse?, disse. Agora, a disputa do título estadual da temporada 2004/05 será entre o próprio Limeira e o Ribeirão Preto/COC. Como o ginásio de Limeira é pequeno, o time mandará suas partidas na vizinha Piracicaba, no próximo sábado.