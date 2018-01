Paulista masculino: 2 jogos nesta 6ª O Campeonato Paulista masculino de basquete tem nesta sexta-feira duas partidas marcadas, ambas pela fase inicial da competição. O Paulistano/Dix Amico (4.º colocado do Grupo A) enfrenta o Liberty Seguros/Casa Branca (2.º colocado do Grupo A), às 20 horas, no Ginásio Antônio Prado Júnior (do Clube Atlético Paulistano), em São Paulo (SP). Já Santo André/São Paulo FC (3.º colocado do Grupo B) recebe a visita do invicto Conti/Assis (1.º colocado do Grupo B), também às 20 horas, no Ginásio Municipal Prefeito Celso Daniel, em Santo André (SP).