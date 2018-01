Paulista: Ribeirão faz 2 a 0 na final O Ribeirão Preto/COC abriu vantagem na final do Campeonato Paulista de basquete masculino ao vencer o Limeira/Winner por 103 a 85, nesta segunda-feira, em Ribeirão Preto (SP). Com isso, o Ribeirão abre vantagem de 2 a 0 na série melhor-de-cinco e depende de apenas uma vitória nesta terça-feira, às 20h30, no terceiro jogo para garantir o seu quarto título consecutivo. O jogo novamente será disputado no Ginásio da Cava do Bosque, em Ribeirão Preto (SP).