Paulistano abre vantagem contra COC O duelo entre COC/Ribeirão Preto e Paulistano/UniFMU por uma vaga na final do Campeonato Paulista Masculino de Basquete é mais do que especial para os dois técnicos. Em 2004, Aluísio "Lula" Ferreira, técnico do COC e da Seleção Brasileira Masculina, fez de José Neto, do Paulistano, seu "pupilo". Daí surgiu uma grande amizade, que será esquecida em quadra nesta sexta-feira, no segundo confronto da melhor-de-cinco da semifinal. O jogo será às 20 horas, em Ribeirão (com ESPN Brasil). No primeiro confronto, na quarta-feira à noite, o Paulistano surpreendeu e venceu o time favorito por 92 a 89, abrindo 1 a 0 e demonstrando um time coeso e concentrado, que não se intimidou diante de um grupo mais experiente. Desde a última edição do Campeonato Paulista, Lula estava observando o trabalho de Neto no Paulistano. "Ele desenvolveu muito bem seu papel em um time que não tinha muitos recursos. Sugeri o nome dele para Confederação Brasileira e eles aceitaram", diz o técnico de Ribeirão. Neto retribui: "Só tenho a agradecer ao Lula. Foi ele quem me deu essa chance de trabalhar com a Seleção. Só trabalho com o time adulto há três anos, e ele elogiou meu trabalho na última temporada. Em junho tive o primeiro convite para participar do time que jogou o Super Four, em Córdoba, na Argentina. Em seguida fomos para Grécia, Espanha e Itália." Hoje os dois técnicos trocam informações sobre times adversários. "Quando fui para a Seleção aprendi muito, inclusive sobre um sistema de filmagem digitalizada de jogos. Quando voltei da Seleção comprei todo aquele equipamento para estudar os adversários e hoje troco fitas com o Lula. Nos tornamos amigos de verdade, e pelo menos uma vez por semana nos falamos", assinala Neto. "Ele virou um tipo de conselheiro para mim." Lula avalia o desempenho do "novato" na Seleção: "Foi um trabalho bem legal. O Neto chegou direto para trabalhar com a Seleção adulta, com atletas já considerados estrelas, e soube administrar bem. Ele soube respeitar os jogadores, auxiliou muito bem a Seleção. Eu daria nota 10 para ele." Cada um por si - Mas a troca de elogios pára por aí. "Agora cada um tem seu objetivo. O COC chega como favorito, mas prefiro fazer esse favoritismo se transformar em estímulo para os meus jogadores. É muito mais gratificante ganhar de um time forte como o de Ribeirão, com um técnico respeitado como o Lula e um grupo formado há quatro anos", analisa o técnico do Paulistano. Lula emenda: "O Paulistano é o time que chega com moral nas semifinais. Foi a equipe que deu a virada nos playoffs (nas quartas, o Paulistano, sexto colocado na fase classificatória, derrotou o Uniara/Araraquara, que teve a terceira melhor campanha). Todos os times que conseguiram chegar às semifinais merecem respeito." No sábado, Winner/Limeira e Franca/Petrocrystal fazem a segunda partida da melhor-de-cinco, em Limeira. A partida será às 20 horas, com transmissão da ESPN Brasil. O time de Limeira, comandado por Luiz Zannon, fez a segunda melhor campanha na fase classificatória, enquanto Franca, de Chuí, ficou com a quarta colocação na primeira etapa.