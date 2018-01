Paulistano bate o Cetaf pelo Nacional Masculino de Basquete O Paulistano continua com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete 2006/2007. Em seu terceiro jogo na competição, a equipe derrotou neste domingo o Cetaf, do Espírito Santo, por 76 a 67. O destaque do jogo foi Renato, que marcou 20 pontos para a equipe paulista. No outro jogo deste domingo, a Franca não teve problemas para derrotar o Saldanha da Gama, também do Espírito Santo, por 87 a 69. O cestinha foi Amiel, do time capixaba, com 23 pontos. "Começos mal o primeiro tempo e levamos muitos pontos. No entanto, conseguimos a recuperação e tivemos tranqüilidade no final", explicou o técnico Hélio Rubens Garcia, da Franca. Na próxima terça-feira, mais duas partidas acontecerão pelo Nacional: a Franca receberá o Cetaf, enquanto o Saldanha da Gama vai a Rio Claro enfrentar a equipe local. Na primeira fase, 14 equipes jogam em turno e returno. As oito melhores avançam para os playoffs.