Paulistano derrota Assis no basquete Com 33 pontos do armador Shamell, o Paulistano derrotou o Assis por 88 a 87, neste sábado, em Assis, na terceira partida da série melhor-de-cinco da semifinal do Campeonato Paulista Masculino de Basquete. Com a vitória fora de casa, o Paulistano abriu 2 a 1 no duelo - as duas equipes voltam a jogar segunda-feira, às 20 horas, em São Paulo. E neste domingo, COC/Ribeirão e Franca fazem o terceiro jogo da outra semifinal, às 18 horas, em Franca ? o COC tem 2 a 0 na série.