Paulistano e Assis ganham na estréia no Nacional Conti/Assis e Paulistano/Dix Amico venceram seus jogos nesta quarta-feira, na estréia de ambos no Campeonato Nacional masculino de basquete. O Paulistano/Dix Amico (SP) fez 120 a 104 no Americana Basketball (SP), em São Paulo (os cestinhas foram Shamell, do Paulistano, e Thiago Pereira, de Americana, ambos com 25 pontos); e o Conti/Amea/Assis (SP) ganhou por 84 a 72 do São Paulo FC/Santo André (SP), em Assis (o cestinha da partida foi Juscelino, do São Paulo, com 25 pontos). Ambos estão no Grupo A e quem lidera é o Joinville/Univille, com 100% de aproveitamento (cinco jogo, cinco vitórias). A competição volta a ter partidas na sexta-feira.