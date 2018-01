Paulistano e COC vencem no basquete A equipe do Paulistano venceu a Hebraica por 92 a 90 na noite desta segunda-feira, em partida válida pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Masculino de Basquete da Série A-1. A partida foi disputada no ginásio Centro Cívico, da Hebraica, em São Paulo, No outro confronto da noite, o COC/Ribeirão Preto manteve a sua invencibilidade e bateu o Winner/Limeira, por 93 a 91, em partida disputada no ginásio Municipal Fortunato ?Vô? Lucato, em Limeira. Esta partida faz parte da nona rodada e foi antecipada em virtude da participação do COC/Ribeirão Preto no Campeonato Sul-americano de Clubes.