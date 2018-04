Paulistano e Pinheiros: clássico no Paulista de basquete

Nesta quinta, o Paulistano tenta esquecer as duas derrotas seguidas no Paulista de basquete. Para isso, conta com o retorno de Betinho para a partida diante do Pinheiros, às 20 horas.

O ala/armador Betinho retorna ao time após o não permanência no basquete grego. "É um jogador que já estava encaixado na equipe. Vai ajudar muito na sequência do campeonato", disse o treinado João Marcelo Leite.

Nem tudo, no entanto, é alegria. Daniel Gaúcho ainda sente dores no tornozelo e tem sua participação em dúvida. O mesmo acontece com o pivô Baby, que ainda sente dores nas costas devido a uma pancada na derrota para o XV. O ala/pivô Luiz Felipe também é dúvida, já que se recupera de um corte no dedo indicador.

"A equipe está consciente da responsabilidade de jogar com os desfalques. Vamos contar com o Betinho e os jogadores que irão entrar em quadra vão dar 100% de cada um para recuperarmos os dois resultados negativos que tivemos no campeonato", analisou João Marcelo. O ala Dedé, concorda. "Quem entrar em quadra vai estar pronto para fazer nosso trabalho bem feito".

Na equipe do Pinheiros, o técnico Cláudio Mortari ganha dois reforços de peso: Olivinha e Diego, que estavam servindo à seleção brasileira na Copa América, já se apresentaram e vão jogar o clássico.