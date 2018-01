Paulistano empata a final do Paulista O Paulistano/Dix Amico conseguiu empatar a série final do Campeonato Paulista masculino de basquete. Venceu por apenas dois pontos de vantagem a partida desta segunda-feira (107 a 105), disputada na capital paulista, no Ginásio Antônio Prado, e agora o playoff melhor de cinco está com o placar em 1 a 1. A partida foi equilibrada, com o Paulistano mostrando bastante garra e tentando sempre a vantagem. Já o COC/Ribeirão Preto manteve seu estilo, com várias jogadas rápidas no ataque. O placar, equilibrado, só foi decidido nos segundos finais (como nas partidas anteriores). Faltando 19 segundos, a partida estava empatada em 105 pontos. Na saída, o Paulistano foi ao ataque e Chamel arriscou o chute de três, mas a bola bateu no aro. Ricardo conseguiu dar um tapa na bola no rebote e marcou os dois pontos que garantiram a vitória. ?Foi na base da garra, foi duro, mas conseguimos. Agora vamos continuar batalhando para garantir esse título?, disse Ricardo. O próximo jogo (o terceiro da série) será disputado nesta quarta-feira, às 20 horas, novamente em São Paulo (SP).