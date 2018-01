Paulistano enfrenta o Universo/BRB O Paulistano recebe neste sábado a Universo/BRB, às 18h, pelo Nacional Masculino de Basquete. A equipe paulista está em 14.º lugar, com 20% de aproveitamento (uma vitória e quatro derrotas). Já o time de Brasília é quinto, com 71,4% (cinco vitórias e duas derrotas). O Minas lidera a competição, com 85,7% de aproveitamento (seis vitórias e uma derrota).