Paulistano está na final do Paulista O Paulistano/Dix Amico garantiu nesta segunda-feira sua classificação para a final do Campeonato Paulista masculino de basquete ao vencer o Conti/Assis por 96 a 84 e fechar a série semifinal (melhor de cinco jogos) em 3 a 1. Agora, o time da capital paulista aguarda a definição do adversário entre COC/Ribeirão Preto x Franca/Mariner/Unimed. Renato 31 pontos, 14 rebotes, três assistências, foi o destaque da partida. ?Jogamos sem armador e sempre acreditamos que tínhamos condições. Já conquistei as pessoas aqui, agora vamos para tentar conquistar o título e honrar a camisa do Paulistano?, discursou o jogador, bastante emocionado. Se decidir o título contra Ribeirão Preto, o Paulistano decide em casa o quinto jogo (se for necessário). Se for contra Franca, a vantagem é da equipe do interior. Com a classificação do Paulistano, a capital do Estado de São Paulo volta a ter um finalista na competição após 17 anos.