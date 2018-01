Paulistano faz último jogo em casa pelo Nacional O Paulistano/Dix Amico busca em casa a reabilitação no Nacional masculino de basquete, nesta sexta-feira, às 18h30, contra o Flamengo. O time da capital paulista, comandado pelo técnico José Neto, ocupa a quarta colocação no Grupo A, com nove vitórias e cinco derrotas. Para o ala/pivô Ricardo Probst, do Paulistano/Dix Amico, este é o momento de o time reagir. ?Viemos de duas derrotas fora de casa (Ajax e Uberlândia). Temos a obrigação de vencer, porque é o nosso último jogo em casa.? No turno da fase inicial, o Paulistano venceu o Flamengo, por 109 a 92, mesmo atuando na casa do adversário. Outros seis jogos completam a rodada: Pinheiros x Londrina, às 19 horas; Sport Recife x Brasília, às 19h30; Ajax x Brusque; Uberlândia x Joinville; Santo André x Assis; Minas x Bauru, às 20 horas.