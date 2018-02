Paulistano na semifinal do Estadual Depois do COC/Ribeirão Preto, o Paulistano/Dix Amico/UniFMU também garantiu vaga no playoff semifinal do Campeonato Paulista Masculino de Basquete ao vencer neste sábado a Uniara/Araraquara por 90 a 89 (58 a 31) e fechar a série melhor-de-cinco das quartas-de-final em 3 a 0. Pelo Nacional Feminino, Ourinhos pode assegurar neste domingo, às 13 horas (SporTV) passagem para as semifinais se voltar a vencer o Guaru. Às 15h30, Uberaba recebe o Santo André.