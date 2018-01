Paulistano recebe COC na semifinal O Paulistano recebe o COC/Ribeirão Preto hoje, às 19h30, no primeiro jogo da série melhor-de-cinco da semifinal do Campeonato Paulista Masculino de Basquete (com ESPN Brasil). O COC, do técnico da seleção brasileira, Aluísio Ferreira, o Lula, busca o tetracampeonato, mas pega um Paulistano, do técnico José Neto, muito motivado por ter chegado à fase semifinal - em seus 60 anos de história, o clube tem um único título no basquete adulto.