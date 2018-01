Paulistano recebe o Assis pelo Nacional de basquete Paulistano e Assis se enfrentam nesta sexta-feira, às 20 horas, em São Paulo, pelo Campeonato Nacional Masculino de Basquete. As equipes dividem a segunda colocação do grupo A, com 72,7% de aproveitamento em 11 jogos - oito vitórias e três derrotas. No primeiro turno, Assis levou a melhor: 91 a 81. Outros seis jogos serão realizados no mesmo horário, nesta sexta-feira: Joinville x Americana, Brusque x Santo André, Brasília x Minas, Franca x Bauru, COC/Ribeirão Preto x Londrina e Flamengo x Universo/Ajax.