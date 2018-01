Paulistano tenta pôr fim à ?era COC? O Paulistano foi a Ribeirão Preto disposto a quebrar mais um tabu no Campeonato Paulista Masculino de Basquete: a invencibilidade do COC, após 57 jogos, desde 2002, em seu ginásio. A última vez que o COC/Ribeirão perdeu um jogo em casa, num Paulista, foi na decisão de 2001, contra Araraquara. Ribeirão e Paulistano fazem nesta quarta-feira, às 20h30 (com ESPN Brasil), o quinto e decisivo jogo do playoff semifinal, que está empatado por 2 a 2 - cada uma das equipes venceu o seu confronto em casa. "Quebramos vários tabus nessa temporada, como os de levar um time da capital à fase decisiva e voltar a lotar um ginásio em São Paulo. Temos de quebrar mais um agora, que é o de fazer o COC perder uma partida em Ribeirão Preto pelo Paulista", afirma o técnico José Neto, que escalará Hélio, Leandro S., Jefferson, Ricardo e Gema. Aloísio Ferreira, o Lula, disse que agora "tem de prevalecer o fato de estar jogando em casa, é hora de concentrar energia, forças num único objetivo que é o de estar na final". O COC tenta o tetracampeonato paulista e Lula montará o time-base com Nezinho, Renato, Artur, Murilo e Márcio.