Paulistano tira a invencibilidade do Joinville no NBB

O grande destaque do confronto foi o ala Dedé, responsável por 30 pontos do Paulistano - o jogador acertou 71% de seus arremessos de quadra. O pivô Rafael "Baby" Araújo também teve boa atuação com 12 pontos e 10 rebotes. Pelo lado catarinense, André foi o cestinha com 23 pontos.

A vitória foi a terceira em sete partidas do Paulistano no NBB. Com isso, a equipe paulista saltou para a terceira colocação da competição. No próximo final de semana, o time paulista joga fora de casa contra o São José/Unimed/Vinac (SP). O Joinville recebe o Araraquara/Palmeiras (SP).