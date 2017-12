Paulistano vai às quartas-de-final do Nacional de basquete O Paulistano venceu o Bauru por 107 a 90 na noite desta terça-feira, fechou a série melhor-de-cinco das oitavas-de-final em 3 a 2 e classificou-se para as quartas-de-final do Campeonato Nacional masculino de basquete. Em outro jogo da noite pelas oitavas-de-final, o Minas forçou a realização da quinta partida ao superar o Joinville por 79 a 68, empatando a série por 2 a 2. Pelo Grupo C da competição, a Ulbra derrotou o Keltek por 110 a 86, em Torres, no Rio Grande do Sul. Ainda nesta terça, estavam previstos os duelos entre Uniara/Araraquara x Grajau Country, e Winner/Limeira x Telemar/Rio de Janeiro, mas Grajaú e Limeira foram excluídos da competição. Assim, Araraquara e Rio de Janeiro venceram por WO.