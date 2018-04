Paulistano vence e assume liderança do Paulista de basquete

Apesar do sufoco, o Paulistano conquistou sua terceira vitória seguida no Paulista de basquete ao bater o Santo André, na prorrogação, por 81 a 78, na noite de quarta, no Ginásio Prefeito Celso Daniel, em Santo André.

Com a vitória, a equipe do técnico João Marcelo Leite soma seis pontos, na liderança provisória da competição, enquanto o Santo André possui duas derrotas.

O destaque da partida foi Thiago, do Santo André, com 30 pontos, nove rebotes e três assistências. Pelo Paulistano, Felipe anotou 27 pontos e pegou oito rebotes, enquanto Dedé fechou o jogo com 18 pontos.

Agora, o Paulistano volta a jogar somente na próxima quinta-feira diante do também favorito São José, às 19h30, em São Paulo. O Santo André busca sua primeira vitória no sábado, às 20 horas, diante do Assis, fora de casa.

OUTROS JOGOS

O Bauru tentou, mas não conseguiu manter sua invencibilidade ao cair por 102 a 99 para o São Bernardo. Pilar, da equipe do ABC, foi o destaque do jogo, com 30 pontos e seis rebotes.

Na outra partida da noite de quarta, o Sorocaba venceu o Rio Claro por 92 a 79, conquistando sua primeira vitória no Paulista de Basquete.