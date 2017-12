Paulistano vence e diminui vantagem do Minas no Nacional

O Paulistano/Dix Amico ganhou nesta quarta-feira do Pitágoras/Minas Tênis, por 103 a 90 (50 a 51 no primeiro tempo), em São Paulo, e diminuiu para 2 a 1 a vantagem da equipe mineira na série melhor-de-cinco das quartas-de-final do Nacional Masculino de Basquete. O time da capital paulista precisa vencer os dois últimos jogos para se classificar às semifinais. O primeiro deles, o quarto confronto da série, será nesta quinta, às 16h30, novamente em São Paulo. Os destaques do Paulistano foram Luiz Felipe e Ricardo Probst, com 24 e 23 pontos respectivamente. O principal pontuador do clube mineiro foi o pivô Victor Thomaz, com 22 pontos. "O time entrou decidido, pensando só na vitória. Foi uma partida difícil onde prevaleceu a união do grupo, o bom preparo e o trabalho da comissão técnica. Além disso, a defesa conseguiu neutralizar os principais jogadores do Minas. O ataque também foi bem organizado, o jogo bem distribuído, com todos os atletas pontuando bem. Para nós, cada jogo é vida ou morte e vamos buscar mais uma vitória", disse ala Luiz Felipe.