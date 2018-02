Paulistano vence fora de casa e empata a série com Franca O Paulistano/Dix Amico igualou a série melhor-de-cinco do playoff - semifinal do Campeonato Paulista Masculino da Série A-2006 ao vencer o Unimed/Franca BC, neste sábado, em Franca, por 77 a 74. O jogo foi equilibrado com cada equipe levando vantagem em cada período da partida. Os anfitriões foram melhores na etapa inicial, enquanto os visitantes cresceram de produção e conseguiram reagir após o intervalo. Os destaques do encontro foram Helinho (24 pontos e sete assistências) e Rogério (16 pontos, oito rebotes e três assistências), pelo Unimed/Franca BC e Shamell (28 pontos e três rebotes) e Renato (21 pontos, três rebotes e três assistências), pelo representante da capital. O terceiro confronto da série acontecerá no próximo sábado, 7 de abril, às 18h, em São Paulo/SP. O vencedor da série enfrentará na grande final o Conti/Assis, que garantiu a inédita classificação ao derrotar o Bandeirantes/Rio Claro, nesta quinta-feira, por 69 a 63. Com este resultado, o time de Assis fechou a série com três vitórias e nenhuma derrota.