Paulistano vence o Assis pelo Paulista O Paulistano/Dix Amico conseguiu uma grande vitória (bastante apertada) por 93 a 90 sobre o Conti/Assis nesta terça-feira, no primeiro jogo dos playoffs semifinais do Campeonato Paulista masculino de basquete. Com a vitória, o time da capital abre a vantagem de 1 a 0 na disputa. A partida, no Ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo (SP), foi muito disputada e com muitas faltas e acabou sendo decidida nos segundos finais graças a diversos lances livres. O próximo duelo desta série (em cinco jogos) será na quinta-feira, na cidade de Assis.